Titaknicks vs Spike Lee

Os Knicks são realmente a franquia da NBA em maior decadência, além perder diversas estrelas ao longo de duas décadas, não conseguir chegar aos Playoffs, ter escolhas de Draft que não vingam e péssimas temporadas, agora conseguiram arrumar uma briga com o fã número 1 da franquia.

O diretor e maior fã dos Knicks da história, Spike Lee, disse hoje no First Take da ESPN que não comparecerá mais aos jogos nessa temporada por conta de uma briga com o pessoal do Madison Square Garden, devido a entrada que utilizou ontem a noite contra o Houston Rockets. Veja no vídeo a confusão:









Spike Lee falou sobre o ocorrido: "Cara da segurança ... isso vem de cima, ele disse: 'Sr. Lee, você precisa sair do Madison Square Garden'. Eles queriam que eu deixasse o Garden, pela rua 33 de onde eu vim, andei para fora e voltei pela rua 31, e disse: 'eu não vou embora'. Coloquei minhas mãos nas costas e disse prenda-me como meu irmão Charles Oakley".

A situação foi filmada dando a entender que o diretor foi banido da arena. Há rumores de que James Dolan, CEO do MSG não queria que o famoso diretor entrasse. Spike Lee disse que utiliza a mesma entrada a 28 anos. Logo após a participação do diretor no programa da ESPN, os Knicks soltaram uma declaração:

"A idéia de que Spike Lee é uma vítima porque pedimos repetidamente que ele não usasse a entrada de nossos funcionários e, em vez disso, usasse uma entrada VIP - usada por todas as outras celebridades que entram no The Garden - é risível. É decepcionante que Spike crie essa falsa controvérsia para perpetuar o drama. Ele é bem-vindo ao The Garden a qualquer momento, via VIP ou entrada geral, só que não através da entrada de nossos funcionários, que foi o que ele e Jim concordaram na noite passada quando apertaram as mãos".