Kobe, Duncan e Garnett no HOF

Classe de 2020 do HOF é espetacular

Sem nenhuma surpresa os nomeados para o Hall da Fama que serão confirmados amanhã são Kobe Bryant, Kevin Garnett, Tim Duncan, Rudy Tomjanovich e Eddie Sutton. Segundo Shams Charania (The Atletic e Stadium) a cerimônia de posse está prevista para o fim de semana de 28 a 30 de agosto.

Dada a quantidade de nomes fortes nessa lista, pela primeira vez, o Comitê de Seleção do Hall da Fama suspendeu as categorias de eleição direta para agilizar o processo e "proporcionar a cada selecionado o reconhecimento e a notoriedade que merecem".

Kobe já tinha seu nome garantido, após seu trágico falecimento o presidente do Hall da Fama, Jerry Colangelo anunciou que o jogador seria selecionado esse ano. Em 20 temporadas com os Lakers, o jogador foi o quarto maior cestinha da história com 33643 pontos, quinto em cestas feitas com 11719 e o décimo segundo em média de pontos com 25. Foi 5 x Campeão da NBA, 2 x MVP das Finais e MVP da temporada 2007/08. Além disso, foi 18 x All-Star, 15 x All-NBA e 11 x All-NBA Primeiro Time.

Garnett já começou na NBA fazendo história, tornou-se o primeiro atleta selecionado diretamente do ensino médio desde 1975, sendo a quinta escolha de 1995. O ala mudou o rosto da franquia, após sua chegada foram oito vezes seguidas para os Playoffs (1997-2004) após oito anos sem participar da pós-temporada, e chegaram as finais da Conferência Oeste em 2003/04. O Big Ticket é o único T-Wolve MVP da história (2004), foi 15 x All-Star e 9 x All-NBA Primeiro Time de Defesa, em 2007 foi trocado para os Celtics onde venceu seu único título. Além disso, foi o primeiro jogador da história da liga com pelo menos 25000 pontos, 10000 rebotes, 5000 assistências, 1500 roubos de bola e 1500 tocos.

Duncan foi o astro dos Spurs por 19 temporadas, sendo a primeira escolha da temporada de 1997. Chegou dominando a liga, novato do ano com médias de 21.1 pontos e 11.9 rebotes, no seu primeiro título da NBA na temporada 1998/99 ele teve médias de 27.4 pontos e 14 rebotes sendo o MVP das Finais. Na sua trajetória pela liga foi 3 x MVP das Finais, 5 x Campeão da NBA, 2 x MVP e 15 x All-Star, foi o atleta que mais apareceu nas equipes All- Time de Defesa com 15 e foi 10 x All-NBA Primeiro Time oito delas nas suas oito primeiras temporadas.