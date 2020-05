Lives 13 do Mais Basquete

Olá pessoal.





Há muito tempo, Chico Assis e eu, estamos trabalhando na estruturação do podcast do Mais Basquete. Porém, fomos surpreendidos com a atual crise mundial da saúde e resolvemos comemorar a trajetória do Blog Mais Basquete de duas formas: (1) mantendo a publicação do segundo livro e (2) promover debates sobre o basquete brasileiro, as denominadas Lives 13 - designação surgida do 13º aniversário do blog.





Bem, as Lives 13 serão quatro. A primeira com Miguel Ângelo da Luz, na próxima quarta-feira, dia 13/05/2020, às 13h (até 14h). O Miguel falará sobre a formação de técnicos e é claro que vamos ouvir muitas histórias da longa trajetória deste técnico, especialmente a passagem vitoriosa pela seleção brasileira de basquete feminino.





Semana que vem, dia 20/05/2020, às 13h (até as 14h), Arlem Lima, o Agente de grandes atletas do basquete brasileiro vai nos contar como funciona sua atuação, qual seu papel e qual a importância de atletas terem um agente.





No dia 27/05/2020, às 13h (até as 14h), Cesare Augusto Marramarco, Professor da UCS, técnico de basquete há quatro décadas, vai falar do "Estágio do Minibasquete no RS e no Brasil". As faixas etárias mais cruciais no desenvolvimento do domínio dos fundamentos por parte do jovem atleta.





E, finalmente (a princípio, podemos ter surpresa para 10/06), a Professora da UFRJ, Luciana Peil, com longa experiência no esporte universitário, irá conversar sobre a "Formação de Técnicos através do esporte (basquete) universitário". O encontro será dia 03/06/2020, às 13h (até as 14h).





Preenche o formulário e receba o endereço para participar da conversa com o Miguel.