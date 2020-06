Maurice Stokes, uma grande história de vida

Maurice Stokes, foi um grande atleta da NBA que teve a carreira interrompida tragicamente

O esporte tem histórias incríveis, hoje compartilho com vocês uma delas. Vou falar sobre Maurice Stokes, jogador membro do Hall da Fama que teve a carreira interrompida drasticamente nos anos 50, mas que têm em sua vida uma história incrível ao lado do companheiro de equipe Jack Twyman.

Stokes nasceu em Rankin, Pensilvânia, filho de uma família com quatro irmãos. Seu pai era metalúrgico e sua mãe doméstica, aos oito anos mudaram-se para Homewood onde mais tarde iria jogar basquete no ensino médio. Começou a jogar nos últimos dois anos, levando os Bulldogs para campeonatos consecutivos em 1950 e 1951.

Quando chegou ao basquete universitário jogou por Saint Francis College de Loretto. Liderou os Red Flash para o NIT de 1955 e foi nomeado o MVP, mesmo com sua equipe terminando em quarto. Em sua primeira temporada já impressionava com as médias que conseguia, com 23.1 pontos e 26.5 rebotes, na temporada seguinte teve médias de 27.1 pontos e 26.2 rebotes. O atleta ainda é o maior reboteiro da história de Saint Francis com 1819 e segundo em pontos com 2282. Durante as quatro temporadas de Stokes a equipe teve 79 vitórias e 30 derrotas, o atleta foi posteriormente introduzido ao Hall da Fama da Universidade de Saint Francis.

Profissionalmente jogou no Rochester Royals, que tornou-se o Cincinnati Royals na temporada de 1957. Durante as temporadas de 1955 a 1958, teve marcas notáveis, como novato teve médias de 16.3 rebotes e 16.8 pontos, sendo eleito o novato do ano. Em sua segunda temporada estabeleceu o recorde da liga de mais rebotes em uma temporada, com 1256 (17.4 p.j), na temporada 1957/58 foi o segundo da NBA em rebotes (18.1 p.j) e terceiro em assistências (6.4 p.j), feito que apenas Wilt Chamberlain conseguiu fazer em uma temporada.

Em suas três temporadas na NBA ninguém pegou mais rebotes que ele com 3492, além de 1062 assistências, ficando atrás apenas do Bob Cousy. Foi 3 x All-Star e 3 x All-NBA Segundo Time, em 2004 foi introduzido no Hall da Fama do Basquete. Ele é um dos oito atletas da NBA que registraram quatro tiplo-duplos consecutivos.

Mas o que marcou sua carreira foi a forma como ela acabou, inesperadamente e de forma bruta. Na última partida da temporada 1957/58, Stokes desmaiou após converter uma cesta e sofrer uma falta batendo a cabeça no chão. No dia seguinte jogou em Detroit, e no voo de volta para Cincinnati sentiu-se mal, mais tarde no mesmo dia teve uma convulsão e ficou completamente paralisado. Stokes foi diagnosticado com encefalopatia pós-traumática, uma lesão cerebral que danificou o centro do controle motor do cérebro.

Os pais de Stokes moravam muito longe de Cincinatti, e teriam muitas dificuldades para cuidá-lo. Jack Twyman, companheiro de equipe tornou-se o responsável pelos cuidados de Stokes, tornando-se guardião legal do amigo. Stokes, mesmo totalmente paralisado, estava mentalmente ativo e comunicando-se visualmente. O ex-atleta começou uma extenuante rotina de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, o que lhe permitiu ter movimentos limitados e conseguir falar um pouco.



Chamberlain, Stokes e Twyman em um dos jogos beneficentes



Jack Twyman organizou um jogo beneficente para ajudar o amigo, com o objetivo de financiar os tratamentos de Stokes que giravam em torno de 100 a 120 mil dólares por ano. A primeira partida foi disputada em 1958 e tornou-se uma tradição conhecida como Maurice Stokes Memorial Basketball Game, depois o nome foi alterado para Torneio de Golfe Maurice Stokes/Wilt Chamberlain, devido às restrições da NBA e da companhia de seguros dos atletas.