NBA volta ou não?

Embiid irá jogar em Orlando mas não concorda com o retorno da temporada

Primeiramente, falando como fã do esporte eu ficaria feliz em ter jogos para assistir obviamente, porém como falei no podcast do Bar do Bill e como professor de educação física eu acho uma estupidez o retorno. A data já foi marcada, as quadras já estão montadas, tudo pronto, mas temos jogadores que testaram positivo, jogadores que não vão pra Orlando, uma crescente repentina de casos em Orange County, tudo deveria ser pesado nesse retorno.

Hoje eu sito aqui duas matérias, uma do Yahoo Sports com Joel Embiid e outra do Bleacher Report, com Brandon Ingram. Em ambas os atletas falam sobre o retorno da temporada e que não estão confiantes com a volta dos jogos, inclusive o pivô do Sixers é contrário ao retorno. O camaronês disse em uma teleconferência porque não apoia a decisão da NBA, o jogador falou: