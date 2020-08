Luka Magic

Jogador mais jovem da história a anotar um buzzer beater nos Playoffs







Quando o Atlanta Hawks selecionou Luka Doncic deveria ter ficado com a jovem sensação, nada contra Trae Young, mas o Wonder Boy já não é mais o futuro da liga e sim o presente. Ele está na sua primeira aparição em Playoffs, já tonou-se o jogador mais jovem a fazer um buzzer beatter, o mais jovem a anota um triplo duplo com pelo menos 40 pontos e foi o primeiro atleta da história a anotar 40 pontos na estreia nos Playoffs.

O jovem com apenas 20 anos já mostra que tem tudo para ser o maior e melhor estrangeiro da história da NBA, e não estou sendo tão ousado assim. Obviamente, esse texto não significa que prevejo o futuro nem nada, mas se o astro se manter saudável por toda a sua carreira, as chances de ser o maior e melhor estrangeiro da história são mais do que reais.

Como posso falar com tanta certeza assim? Bem, ontem conversando com alguns amigos após o jogo, eu falava sobre o impacto que Doncic teve nos Mavs, ele chegou pra ser o Dirk 2.0, além de ser mais talentoso que o alemão, a maneira como o jovem atua encanta todos. Jogando em uma equipe sem grande elenco, salvo Curry, Harawy e Porzingis, o armador é o cérebro da equipe e comanda com maestria as ações. Quando vemos Luka jogar não parece que vemos um jovem de 20 anos, em sua segunda temporada na carreira parece que o mesmo já está na NBA a 10 anos. Trago abaixo as estatísticas de grandes nomes da liga, para que possamos analisar o quanto Doncic é sensacional.

Peguei as estatísticas apenas da temporada regular de Michael Jordan, Kobe Bryant, Magic Johnson, Dirk Nowitzki e Lebron James aos 20 anos de idae para compararmos.

Kobe Byant, em sua terceira temporada tinha médias de 19.9 pontos, 3.8 assistências e 5.3 rebotes com 46,5% de aproveitamento dos arremessos.

Magic Johnson em sua primeira temporada, 18 pontos, 7.7 rebotes e 7.3 assistências com 53% de aproveitamento dos arremessos.

Michael Jordan com 21 anos, sua primeira temporada, 28.2 pontos, 6.5 rebotes e 5.9 assistências com 51,5% de aproveitamento dos arremessos.

Dirk Nowitzki com 20 anos em sua primeira temporada, 8.2 pontos, 3.4 rebotes, 1 assistência com 40,5% de aproveitamento dos arremessos.

Lebron James com 20 anos em sua segunda temporada, 27.2 pontos, 7.2 assistências, 7.4 rebotes com 47.2% de aproveitamento dos arremessos.

Luka Doncic nessa temporada, sua segunda na liga têm médias de 28.8 pontos, 9.4 rebotes e 8.8 assistências com 46,3% de aproveitamento dos arremessos.

Ao analisarmos apenas os dados, podemos notar que Doncic tem médias melhores que Jordan e Lebron na mesma idade, a grande semelhança entre os três é o impacto que causaram as suas equipes. Nós sabemos como Jordan foi para o basquete, tanto que é o maior jogador de todos os tempos. Lebron aos 35 anos ainda joga como se tivesse apenas 25, Doncic está começando na NBA a sua trajetória, mas já profissional e fazia mágica na Espana desde os 16 anos.

Estamos presenciando a grandeza, o jovem armador será um dos maiores da história e temos a oportunidade de ver isso acontecer. Vamos apreciar a grandeza e ver a história acontecer.