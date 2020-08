Budenholzer e Donovan, são eleitos treinadores do ano pela NBCA





Esse ano a NBA não tem apenas um, mas dois treinadores do ano, Mike Budenholzer do Milwaukee Bucks , e Billy Donovan do Oklahoma City Thunder, foram os premiados da vez pela Associação Nacional de Treinadores de Basquete (NBCA). Fato interessante e inusitado, Nick Nurse do Toronto Raptors, o terceiro colocado ficou apenas um voto atrás dos selecionados.

O Bucks terminou a temporada regular com um recorde de 53-12, melhor marca da liga, e na bolha de Orlando tem uma vitória e uma derrota. Lembrando, a escolha foi baseada apenas nos jogos da temporada regular. Com isso, Budenholzer conquista pelo segundo ano consecutivo o prêmio.

Em comunicado o treinador dos Bucks falou: "Primeiro, parabéns a Billy Donovan pelo excelente trabalho que ele e sua equipe fizeram em Oklahoma. Outro grande ano de trabalho de Billy, e novamente, outro grande de ano trabalho de todos os treinadores principais da NBA. Obrigado a todos pelo seu voto e apoio. Obrigado a nossos jogadores e funcionários dedicados em Milwaukee. Os jogadores são especiais, o staff é especial e tenho a sorte de treinar essa grande equipe e grande organização".

Billy Donovan conduziu o Thunder a um recorde de 39-24, apesar da grande enfraquecida do elenco com a saída de Paul George e Russell Westbrook. A equipe venceu suas duas partidas na bolha de Orlando.

"Estou honrado por ser reconhecido pelos treinadores, eles são um grande um grupo de pessoas que eu admiro e respeito. Receber o prêmio de Treinador do Ano Michael H. Goldberg NBCA, ao lado de um treinador tão incrível como Bud torna ainda mais especial. As honras individuais sempre foram pra mim um reflexo da boa dinâmica da equipe, e tenho orgulho do trabalho coletivo que nossos jogadores, treinadores e organização fizeram nessa temporada. Estou ansioso pelo que virá em Orlando, quando voltarmos para o basquete e usarmos nossa plataforma para justiça social".