Falador passa mal

Mark J. Terrill/Associated Press





Nós já sabemos que alguns jogadores gostam de um trash-talk, provocar os adversários e reclamar muito com a arbitragem. Algumas vezes a galera exagera e acaba pagando por isso, pagando caro certas vezes, como Pat Beverly.

O armador do Los Angeles Clippers foi multado em 25 mil dólares, por abuso verbal contra um árbitro no jogo 2 das semifinais de conferência contra os Nuggets, de acordo com Shams Charania do The Athletic.

Beverly foi expulso no quarto período da derrota por 110 a 101, depois de discutir com os árbitros após duas faltas marcadas rapidamente contra ele. O armador teve duas faltas técnicas marcadas e foi expulso. O armador ficou de fora da série contra os Mavs por conta de uma lesão, voltou a equipe titular na primeira partida da série contra o Denver Nuggets.

O armador é conhecido por sua intensidade defensiva, que é o ponto alto do seu jogo e que faz diferença para os Clippers. Ainda assim, ele tem jogado pouco tempo, foram 12 minutos no jogo 1 e 15 minutos no jogo 2, com sua saída a partida ficou ainda mais difícil e culminou na derrota da equipe de Los Angeles.

Além de sua intensidade defensiva, a capacidade de provocar e desestabilizar os adversários são marcas registradas do jogo de Beverly. Algumas vezes ele passa do ponto e acaba pagando por isso, nesse caso 25 mil.