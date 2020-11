NBA pode voltar só em janeiro

Dezembro ou janeiro?

Se falou no começo dessa semana sobre um possível retorno da NBA já em dezembro De acordo com Adam Silver, comissário da liga, a intenção é de retornar no dia 22 de dezembro e terminar a temporada antes dos Jogos Olímpicos, porém aparentemente os atletas não estariam de acordo com essas negociações.

Segundo o relato de Chris Haynes (Yahoo Sports) na quarta-feira, "um grupo de atletas e estrelas da liga" pretende começar a temporada em janeiro de 2021, no dia 18, no dia de Martin Luther King Jr. Segundo esse cronograma, a agência livre começaria no dia primeiro de dezembro.

Vale ressaltar que Kevin O'Connor (The Ringer) noticiou que os presidentes e gerentes gerais das franquias se reuniram quarta-feira, onde discutiram um plano para uma temporada de 72 partidas que começaria no final de dezembro. No mês de setembro, durante uma entrevista com Bob Costas (CNN), o comissário Adam Silver falou que seu melhor palpite era para um retorno em janeiro e que tinha como objetivo trazer os torcedores de volta às arenas.

Adrian Wojnarowski e Brian Windhorst (ESPN) relataram na semana passada que a liga estava mudando de rumo e "abandonando os planos de adiar a estreia com a esperança de incorporar os fãs de volta às arenas". De acordo com Shams Charania (The Athletic) a NBA entrou em contato com seu conselho de governadores para informar que dia 22 de dezembro era a nova data provisória para o retorno. Ainda, o escritório da liga informou aos governadores que "o valor projetado para equipes e jogadores com começo em dezembro com relação a uma data posterior é de mais de US$ 500 milhões de diferença".

O retorno em meados de dezembro permitiria a organização das tradicionais partidas de Natal, uma das maiores e mais tradicionais rodadas da temporada. O pouco tempo de canso para algumas equipes que está pesando, Lakers e Heat terminaram sua temporada no dia 11 de outubro e teria apenas dois meses para retornarem a atuar. Danny Green falou no The Ringer NBA Show que alguns de seus companheiros poderiam ficar fora do começo da temporada, caso seja em dezembro o retorno, certamente Lebron James e Anthony Davis estariam nessa lista.

Antes de se ter uma decisão, a Associação Nacional de Jogadores de Basquete precisará concordar com os termos. Até o momento a resistência a proposta de dezembro é de um pequeno grupo, mas caso um grupo maior de atletas compactuem dessa ideia, uma negociação poderá ser necessária.