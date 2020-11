Justiça social: Papa Francisco recebe jogadores da NBA

Encontro com Papa é o reconhecimento de toda luta

O esporte se mostra cada vez mais forte na luta por justiça social, a NBA provou sua força nessa última temporada com diversas manifestações e ações nos jogos. Na noite de ontem, um grupo de cinco atletas encontrou-se com o Papa Francisco no Vaticano para conversar sobre o assunto defendido por ambos.

Uma delegação de cinco atletas e vários dirigentes da Associação de Jogadores da NBA (NBPA), reuniu-se com o Papa para conversar como os atletas enfrentam as questões de justiça social. A santidade queria conversar e conhecer mais sobre as ações, lembrando que a NBA e a WNBA assumiram a liderança entre todas as ligas esportivas profissionais quanto as questões de justiça social. Funcionários da NBPA comentaram para ESPN que o Papa estava especialmente interessado em aprender como os jogadores chamaram atenção nacional para essas questões e quais são seus planos para continuar esse trabalho no futuro.

Cinco jogadores viajaram ao Vaticano para o encontro: Sterling Brown, Kyle Korver, Marco Belinelli, Jonathan Isaac e o secretário-tesoureiro, Anthony Tolliver. Brown e Korver faziam parte da equipe do Bucks que não entrou em quadra e gerou protestos em toda liga e cancelamento de vários jogos. Korver falou para o USA-Today:

"Estamos extremamente honrados por ter tido essa oportunidade de vir ao Vaticano e compartilhar nossas experiências com o Papa Francisco. Sua abertura e entusiasmo para discutir essas questões foram inspiradores e um lembrete de que nosso trabalho teve um impacto global e deve continuar avançando".

A delegação está prevista para retornar para os Estados Unidos na terça-feira, uma reunião dessas somente reforça a ideia de que o papel social e político do esporte fazem sim a diferença!