Três trocas que mudariam a NBA

As trocas são sempre divisores de água na NBA, muitas delas dão bons frutos como Lebron no Heat e depois no Lakers, ou Durant nos Warriors. Agora com a nova temporada por vir, trago três trocas que poderiam mudar o rumo da liga.









Os Warriors recebem Blake Griffin e a sétima escolha do Draft, o Detroit Pistons receberia Andrew Wiggins e a segunda escolha do Draft.

Os Warriors já são um contender só pelo retorno de Curry e Thompson, mas seu elenco de apoio ainda não é dos melhores e isso pode fazer falta para um título. A troca parece ser o melhor cenário, ela poderia trazer resultados imediatos, uma vez que a classe do Draft não é das melhores. Blake Griffin é um atleta consolidado, 5 x All-NBA, antes de algumas lesões logicamente seu salário ainda é de uma estrela da NBA (36,8 milhões na temporada seguinte, 39 milhões na player option de 2021/22) mas não será avaliado assim no mercado. Seu futuro está incerto, algumas lesões e pouco valor para sua equipe, já que a mesma procura uma reconstrução.

Griffin pode ser a melhor troca que os Warriors podem ter, se conseguir manter-se saudável o ala/pivô será mais um jogador para espaçar a quadra, com bom arremesso, criador de arremessos e para reforçar o garrafão. Com certeza essa adição seria uma forma de expandir a rotação da equipe, algo crucial em equipes campeãs.

Quanto aos Pistons teriam a chance de começar de vez uma reconstrução, tendo Wiggings um jogador bom e experiente e uma escolha boa para a franquia, podendo escolher Anthony Edwards, LaMelo Ball, James Wiseman, nomes potenciais para ser estrelas. As possibilidades aumentam muito comparando a segunda escolha com a sétima, sem contar que podem adicionar Wiggings a rotação que aos 25 anos ainda pode evoluir seu jogo.









Chris Paul no Suns

Phoenix Suns recebe CP3 e Oklahoma City Thunder recebe Ricky Rubio e Kell Oubre Jr.

É bem verdade que com Rubio os Suns melhoraram suas médias de vitórias, de 0,23% para 0,46%. Mas Chris Paul pode acelerar muito esse processo de reconstrução da equipe de Phoenix, seu grande pesar obviamente é o seu contrato alto (85 milhões), mas ainda assim no Thunder o armador provou que continua jogando em altíssimo nível. O armador conseguiu levar o Thunder a quinta posição na Conferência Oeste e quinta posição no ranking plus-minus da ESPN.

Rubio ajudou bastante os Suns, CP3 pode aumentar as possibilidades da equipe como bom floor general que é. Ele poderia aumentar a intensidade defensiva, e ao mesmo tempo aumentar a eficiência de Devin Booker e DeAndre Ayton, bem como auxiliar na evolução de Mikal Bridges e Cameron Johnson. Imaginem isso, após o 8-0 na bolha, os Suns são apenas mais uma equipe na temporada 2020/21, mas com CP3 a equipe certamente estaria brigando para ter mando de quadra nos Playoffs.

O Thunder conseguiria um bom alívio financeiro já que Rubio recebe 34,8 milhões pelas próximas duas temporadas e Oubre Jr. 14,4 milhões. Além disso, adicionaria dois bons jogadores que poderiam ser mantidos ou utilizados posteriormente em negociações. O ala especialmente seria interessante para o Thunder, é um jovem de 24 anos, alto e atlético que pode evoluir junto com Shai Gilgeous-Alexander , Luguentz Dort e Darius Bazley.









Utah Jazz recebe Gordon Hayward, Daniel Theis, a 14° escolha via Memphis, a 26° escolha e uma escolha protegida top 3 de 2023. Os Celtics recebem Rudy Gobert, Ed Davis e Miye Oni.

Lembrando que essa seria apenas uma ideia, mas que seria muito boa se acontecesse. Os Celtics que tiveram a quarta melhor defesa da liga adicionariam um dos melhores defensores da NBA, enquanto que o Jazz repatriariam Hayward para jogar ao lado de Donovan Mitchell, Mike Conley e Bojan Bogdanovic.

Horford deixou um buraco na defesa dos Celtics que eles não conseguiram fechar, como Adebayo mostrou nos Playoffs. Gobert seria o encaixe perfeito para a equipe, mesmo que ofensivamente não pontue tanto, ele é um dos grandes atletas na liga em assistências no pick-and-roll. Ele vai precisar de um contrato novo para 2021 e Utah talvez não possa pagar o valor exigido. O valor pode assustar, mas ainda assim é a peça que falta para os Celtics brigarem de verdade por um título.

Avaliando a troca para o Jazz, seria a possibilidade de adicionar um ala qe pontua bem e defende com qualidade, tirar um pouco da responsabilidade de criar e pontuar de Donovan Mitchell e trazer um pivô que vai manter a equipe coesa. Além disso recebe três escolhas de Draft, e se livra dos contratos de Ed Davis e Miye Oni.

Para finalizar, acredito que de todas as trocas aqui apresentadas a mais significativa seria a chegada de Griffin aos Warriors. Certamente a equipe teria mais força no garrafão, que é seu pior setor em todas as temporadas e todos os times que foram campeões. Assim, já daria para colocar os Warriors como um dos favoritos ao título.