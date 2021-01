Baixa nos Nets

Spencer Dinwiddie não joga mais nessa temporada

Os Nets começaram a temporada de maneira boa, foram duas vitórias no três primeiros jogos e um Kevin Durant jogando para ser MVP. Porém, no terceiro período da derrota contra os Hornets o time perdeu um dos bons nomes da equipe, possivelmente para o restante da temporada.

Spencer Dinwiddie, armador dos Nets sofreu uma ruptura parcial no ligamento cruzado anterior do joelho direito, assim como a franquia anunciou hoje. De acordo com Shams Charania (The Athletic) o armador vai passar por uma cirurgia na próxima semana, espera-se uma recuperação total antes da próxima temporada.

O jogador de 27 anos sofreu a lesão ao cair de mal jeito no terceiro período na derrota para os Hornets. Dinwiddie teve uma ótima temporada 2019/20, na ausência de Durant e Kyrie Irving foi um dos grandes nomes dos Nets, nas 64 partidas teve médias de 20.6 pontos (melhor marca da carreira) e 6.8 assistências.

Seu contrato contém uma opção de jogador de US$ 12.3 milhões de dólares para a próxima temporada, o que significa que ele pode se tornar um dos melhores agentes livres disponíveis na próxima off season. Os Nets perdem uma de suas boas peças do banco, mas nada que poça prejudicar o desempenho dos Nets que podem ser os campeões do leste.