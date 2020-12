Houston nem pensar

James Harden não quer ficar em Houston

James Harden está irredutível sobre seu desejo de deixar os Rockets, mesmo com a chegada de John Wall que mostra estar saudável. Como Adrian Wojnarowski e Ramona Shelurne relataram, o barba continua firme em seu desejo de ser negociado, tendo Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers como destinos preferenciais.

A justifica para pedir a troca foi a vontade de disputar um campeonato. Segundo informações ele estaria desinteressado em uma parceria com John Wall, armador que chega na troca por Westbrook e não atuava há duas temporadas.

Muitas especulações surgem, Miami Heat seria um destino mas não queria trocar Tyler Herro, falou-se nos Bucks mas a franquia não teria como fazer uma oferta. Surgiu uma possível oferta do Nuggets com Porter Jr., Gary Harris e Will Barton mais picks. Sinceramente, eu vejo o Harden como um baita atleta, um dos melhores da NBA, provavelmente o mais difícil de ser marcado, entretanto o jogador já provou ser um cara complicado dentro do vestiário e isso faz muita diferença.

Kyrie Irving já deu declarações dizendo que não queria jogar com Harden, no Nets certamente teria uma quebre no elenco. Com os Sixers teria de haver um ajuste pois Embiid joga muito com a bola, o mesmo que Harden. Nos Nuggets eu acho arriscado trocar jogadores promissores como MPJ, Harris e talvez Bol Bol para investir no barba. A ida para o Miami acaba sendo a hipótese mais forte, mas vejo as mesmas dificuldades de jogar com Embiid, a necessidade de bola que Jimmy Butler têm é quase a mesma do barba.

Única coisa certa, quem escolher ter James Harden no elenco terá de pesar os ônus e bônus dessa troca, é um excelente atleta mas que pode fazer mal para o vestiário. Enquanto a indefinição continua, seguimos de olho.