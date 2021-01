Adeus Westphal

O grande nome da história dos Suns, faleceu aos 70 anos

A NBA é feita de ídolos, alguns deles a galera mais jovem só conhece quando infelizmente morrem, pode ser o caso de Paul Westphal. O ex jogador e treinador faleceu no último dia 2, após perder uma dura batalha contra o câncer, hoje fica aqui nossa homenagem a brilhante carreira.

Westphal nasceu em Torrance, Califórnia, começou a jogar basquete no ensino médio na Aviation High School em Redondo Beach, depois foi para a USC onde jogou pelos Trojans como armador. Na temporada de 1971 a equipe de USC estabeleceu um recorde de 24-2, seu maior percentual de vitórias na história 92,3%, em 1972 Westphal foi All-American e capitão da equipe. Após quatro temporadas com a USC, o ala/armador teve médias de 16.4 pontos e 3.4 rebotes, tendo a melhor média da carreira na temporada final com 20.3 pontos por partida.



Sua carreira na NBA começou com o Boston Celtics, quando foi a 10° escolha do Draft de 1972. Nos Celtics não teve muito espaço para mostrar sua habilidade, foi inclusive campeão da NBA em 1974, mas foi trocado para o Phoenix Suns por Charlie Scott e duas escolhas de segunda rodada. Com a equipe do Arizona conseguiu provar seu valor, levando os Suns a sua primeira final na história em sua primeira temporada com a franquia, inclusive sendo o destaque da equipe e fazendo uma partida sensacional no jogo cinco das finais contra os Celtics, pra muitos americanos "o maior jogo de todos", com três prorrogações onde ele fez 25 pontos.

Foi o primeiro campeão de HORSE do All-Star Weekend, competição na qual um jogador cria uma jogada a ser repitida pelos demais e quem não executa recebe uma letra, quem formar a palavra primeiro perde. Westphal atuou cinco temporadas com os Suns, quatro seguidas antes de ser trocado para o Seatle SuperSonics, depois passar dois anos com os Knicks e retornar para a última temporada com os Suns em 1983/84.

Ele foi 5 x All-Star, 1 x Campeão da NBA, 3 x All-NBA Primeiro Time, 1 x All-NBA Segundo Time e teve o número 44 aposentado pelos Suns e foi 2 x Treinador do All-Star Game. Terminou sua carreira com uma média de 15.6 pontos, 4.4 assistências e 1.9 rebotes, é o quinto maior cestinha da história do Suns, membro do Ring of Honor e também do Hall da Fama do basquete desde 2019.

Depois de sair das quadras foi para o banco treinar, começando na

Southwestern Baptist Bible College (hoje Arizona Christian University), localizada em Phoenix. Após um recorde de 21-9 foi treinar a Grand Canyon College, onde foi camprão da NAIA em sua segunda temporada. Após o título tornou-se assistente nos Suns e em 1992 treinador principal, levando a equipe de Dan Marjele e Charles Barkley as finais da NBA. Levou os Suns aos Playoffs em todas suas temporadas como técnico, foi dispensado e trabalhou como assistente em uma universidade, depois passou pelos SuperSonics 1998 até 2001, trabalhou na Pepperdine University, onde trabalhou por cinco anos e em sua primeira temporada levou a equipe ao recorde de 22-9, dividindo com Gonzaga o título da WCC, mas perdeu na primeira rodada do Torneio da NCAA e seu útlimo trabalho como treinador foi com os Kings em 2012.

Fica aqui nossa homenagem pela brilhante carreira, talvez o maior ídolo dos Suns que perdeu a batalha para o câncer. Obrigado Paul Westphal.