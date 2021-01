All-Star Game 2021: Atlanta será sede?

Segundo Adrian Wojnarowski a NBA e NBPA estão discutindo sobre a possível realização do evento em Atlanta, no mês de março. Apresentam-se como benefícios do evento, a possibilidade da NBA e dos jogadores apoiarem as universidades historicamente negras e fornecer alívio para pandemia.

No mês de novembro a NBA já tinha decidido por adiar o evento, que seria realizado em Indianapolis, que agora sediará em 2024. Entretanto, não se sabe ao certo se terá a partida, exatamente pelo momento que passa os EUA com relação a pandemia e a própria liga com um monte de jogos adiados. A liga não divulgou ainda o cronograma do segundo semestre, para ter margem para reprogramar as partidas adiadas por conta de testes positivos.

A decisão inicial foi fácil de ser tomada, o adiamento era inevitável já que o evento ocorre em uma única cidade, com jogadores, fãs, diversos repórteres e celeridades. Certamente, caso tenhamos uma partida, certamente será algo único e diferente de todo aquele clima festivo de costume.

Wojnarowski informou que Chris Paul, presidente da NBPA propôs que o All-Star seja dia 7 de março durante o intervalo de meio de temporada marcado do dia 5 a 10 de março, como uma maneira de arrecadar fundos, conscientização e aliviar a tensão da pandemia.

Sinceramente não sei até quando a temporada em si será mantida, com tantos jogos sendo adiados e número crescente de casos entre os atletas, precisamos ver se o novo protocolo vai ajudar a aliviar as coisas. Caso contrário a parada de março, pode ser uma pausa mais longa.