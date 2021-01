NBA não para

NBA deve seguir a temporada mesmo com casos de Covid crescendo

A NBA não pretende parar mesmo com os casos de Covid subindo nos EUA, quando estava jogando no sistema de bolha eram 2700 mortes por dia no país, hoje com 4000 mortes por dia as franquias viajam e jogam em ginásios com alguns torcedores.

Mike Bass, porta voz da NBA emitiu um comunicado sobre a situação através do Sopan Deb, do New York Times: "Antecipamos que haveria adiamentos de jogos nesta temporada e planejamos esta temporada de acordo. Não há planos de pausar a temporada. Continuaremos a ser orientados por nossos especialistas médicos e nossos protocolos de saúde e segurança".

O jogo adiado entre Celtics e Heat foi o segundo na temporada, em dezembro Rockets e Thunder havia sido adiado pelos mesmos motivos. Os Celtics tinham nove atletas listados como lesionados, mas o teste inconclusivo do Miami Heat deixou a franquia sem atletas suficientes para partida. Além desses, várias equipes já tiveram problemas com Covid, sendo de atletas, funcionários ou dirigentes.

Adam Silver, comissário da NBA, em dezembro disse aos repórteres que: "a liga se preparou para todas as contingências" e reconheceu que a suspensão da temporada pode acontecer, mas ele não deu nenhum detalhe do quão ruim deve ser o surto para isso acontecer. Como parte dos planos de contingência da NBA, a liga lançou apenas metade de sua programação de 72 jogos para as equipes até 4 de março. O restante desse plano somente será revelado antes de acabar essa primeira parte.

Evidentemente muitas questões econômicas influenciam nas decisões, mas certamente se um surto muito alto acontecer entre as equipes é impossível manter a temporada. Lembrando que todos atletas que testam positivo precisam ficar entre 10/14 dias isolados, e os demais testar por ter tido contato, as chances de um surto elevado em todas as franquias é bem real. Precisamos ficar atentos as notícias e uma possível paralisação de temporada não é impossível.