Os jogadores mais subestimados

Hoje resolvi trazer pra vocês três nomes que considero os atletas mais subestimados da NBA, alguns nomes já são conhecidos, outros são jovens atletas que demonstram seu valor e ainda assim não são reconhecidos nem mesmo pelas suas torcidas. A NBA, assim como outras ligas é feita de atletas subestimados ou superestimados, alguns deles são esnobados inclusive dos All-Star, assim como aconteceu com Damian Lillard algumas vezes.

Vamos então aos três nomes que escolhi, poderíamos citar vários como Kyle Lowry, Larry Nance Jr., DeMar DeRozan, Kyle Anderson, Miles Turner, Terry Rozier. Mas trago três nomes, atletas que já causam um certo impacto na liga e são fundamentais em suas equipes, mas mesmo assim ainda são suestimados.

Collin Sexton - Cleveland Cavaliers

Sexton é o principal nome dos Cavs, depois da saída de LeBron o jovem armador se tornou o cara da franquia. Mas por que eu considero ele suestimado? Ele é um dos outros cinco atletas da liga com 20 pontos, 50,1% de aproveitamento de dois e 38% das bolas de três com pelo menos 255 arremessos. Muito se falava na sua dificuldade da criação e se debatia que sua pontuação eram apenas alguns lapsos.

Na atual temporada o armador têm médias de 25.1 pontos, 3.5 assistências, 51,6% dos arremessos de três e 53,4% dos arremessos de dois. Sexton está demonstrando muita evolução, defensivamente é um dos mais promissores da liga, e agora ofensivamente está crescendo, vive sua melhor temporada em médias da carreira e mostra que jogando como ala/armador sua eficiência é melhor. Aos 22 anos, Sexton têm muito o que evoluir e quem sabe não pode ser o próximo All-Star dos Cavaliers?





Miles Turner - Indiana Pacers

Miles Turner é um dos grandes pivôs jovens da NBA, com uma média de 4 tocos por partida nessa temporada, têm 28% de aproveitamento das bolas de três e 65,3% das bolas de dois. Ofensivamente ainda se mostra um pouco limitado, mas apenas no quesito de pontuação (11.6), já que o pivô é fundamental no esquema dos Pacers para espaçar a quadra, utilizando seus arremessos de três e bolas de meia distância. O pivô é o jogador que mais arremessa perto da cesta, com o melhor aproveitamento também (45,3%) e defensivamente é uma máquina.

Turner é uma ameaça real no garrafão, ele consegue marcar no pick-and-roll mesmo na troca, sua habilidade de deslocar-se lateralmente força o adversário com a bola e sua capacidade de contestar e bloquear arremessos lhe torna uma ameaça inclusive por trás do adversário. Facilmente Turner deve ser considerado para premiação de Defensor do Ano, suas qualidades defensivas são absurdas, ele provavelmente é um dos melhores do aro da liga.





Marcus Smart - Boston Celtics

Smart certamente é o atleta mais subestimado da liga, sua capacidade defensiva para um armador de 1,90 m que pode marcar qualquer posição lhe credenciam como um dos grandes defensores da liga. Mesmo com uma média de pontuação relativamente baixa (12.2 pontos), em muitos momentos converte arremessos decisivos ou em momentos cruciais das partidas, demonstrando uma imensa frieza e capacidade de decisão.

Defensivamente Smart é uma fera, "baixinho" que marca qualquer posição, nenhum outro armador combina as capacidades de força, habilidade e físico. Ele é realmente muito rápido e sútil, rouba bola com facilidade, intercepta ou desvia passes. Ofensivamente, melhorou seu arremesso, seu chute depois do drible evoluiu nitidamente, e seus 36% de aproveitamento das bolas de três são uma ameaça constante.

Por todas essas qualidades apresentadas, Smart é certamente o jogador mais subestimado da NBA no momento.