Os Rockets criaram um monstro?

Quem dá poder aos jogadores? Quem é que manda nas franquias? Os donos, os gerentes ou os atletas mesmo? O Houston Rockets mostrou que a equipe era controlada pelo barbudo, como um ex-funcionário da franquia disse: "o que James quiser".

Quando a equipe jogava back-to-back certamente eles pernoitariam, ou ficariam até mesmo um dia a mais em cidades como Los Angeles, Phoenix e algumas outras que eram classificadas como as paradas favoritas de Harden. Se os Rockets tivessem dois ou três dias entre os jogos, o barba pedia um dia de folga e alugava um jato particular para uma festa em Vegas ou outra cidade. Assim, como acontecia no primeiro treino após All-Star Weekend.

Os funcionários e membros da diretoria falam "apenas James sendo James", mas isso que aconteceu é diferente de tudo já visto antes em oito anos do barba em Houston. Tim MacMahon (ESPN) relata que algumas fontes confirmam que Harden pressionava a franquia a melhorar em cada entressafra, dizendo que gostaria de ser trocado se eles não fossem competitivos. Harden tinha também a palavra final sobre horários de treinos e viagens, podia escolher os companheiros de equipe, comissão técnica, forçando a demissão do treinador Kevin McHale e as saídas de Chris Paul e Dwight Howard.

Os Rockets acreditavam ser um bom negócio fazer tudo que Harden queria na expectativa de manter feliz um jogador de elite, mas de nada adiantou tendo em vista toda o esforço que o atleta fez para ser trocado mesmo sem ter uma proposta boa. Faltou aos treinos, causou no Instagram, participou de festas sem máscara e em seu último dia com a equipe reclamou do elenco, que não eram competitivos e não tinham solução para nada disso.

Um ex-funcionário disse sobre o atleta: "Ele vai se comportar mal, ele nunca ouviu um 'não' antes". Um ex-assistente técnico comentou que os Rockets entregaram a franquia para o Harden, e agora eles precisam conviver com as consequências.

A NBA é a liga das estrelas, vemos que os atletas opinam em algumas trocas e movimentações como LeBron, Durant, Antetokounmpo, mas ter o controle total de horários de treinos, viagens e sumir para festas é algo absurdo. Os Rockets tentaram de tudo para manter seu maior astro, mas infelizmente erraram na dose e agora pagam pelo seu erro, colocando a franquia em uma situação de renovação forçada. O futuro dirá quem se deu melhor com a troca, se Harden por conseguir jogar em uma equipe com duas estelas, sendo uma delas complicada (Kyrie Irving) ou os Rockets por terem novas oportunidades de escolhas para recomeçar.

E pra você fã de esporte os atletas devem ter tanto controle dentro das franquias?