Power Ranking

A NBA atualizou sua lista das equipes mais fortes da temporada, vou falar aqui da última colocada e das três primeiras. Será que teremos alguma surpresa? Alguma equipe foi superestimada?

Começando a lista de trás pra frente, a NBA ranqueou as franquias da seguinte maneira:

30 - Minnesota Timberwolves

29 - Detroit Pistons

28 - Washington Wizards

27 - Cleveland Cavaliers

26 - Chicago Bulls

25 - New Orleans Pelicans

24 - Houston Rockets

23 - Toronto Raptors

22 - New York Knicks

21 - Atlanta Hawks

20 - Sacramento Kings

19 - Oklahoma City Thunder

18 - Memphis Grizzlies

17 - Charlotte Hornets

16 - Golden State Warriors

15 - Denver Nuggets

14 - Miami Heat

13 - Orlando Magic

12 - Dallas Mavericks

11 - San Antonio Spurs

10 - Portland Trail Blazers

9 - Phoenix Suns

8 - Indiana Pacers

7 - Utah Jazz

6 - Boston Celtics

5 - Philadelphia 76ers

4 - Los Angeles Clippers

3 - Brooklyn Nets: O efeito James Harden fez muita diferença, na semana passada os Nets eram o oitavo colocado. Mesmo com todos os problemas com Kyrie Irving, a troca arriscada que comprometeu a defesa mas aumentou o poder de ataque, os Nets não foram afetados em quadra e venceram todas as três partidas que disputaram. Durant foi fenomenal com média de 34 pontos, 8 assistências e 60% de aproveitamento das bolas de três.

Harden chegou fazendo barulho e história, apenas o sétimo atleta na história a estrear por uma franquia com triplo-duplo e o primeiro a anotar mais de 30 pontos. Ficou nítido que no ataque serão a equipe mais imparável da liga, mas também se provou que os buracos na defesa existem. Quanto antes resolverem a vida com Irving melhor, para que a química fique afiada.

2 - Milwaukee Bucks: silenciosamente os Bucks estão se encontrando na quadra, já têm a melhor classificação ofensiva da liga (117,8), dois pontos maior que a do Dallas Mavericks na temporada passada. O grego, Middleton e Holiday estão jogando o fino da bola, mas a diferença vem do elenco de apoio que apresenta toda sua força e repertório.

Donte DiVicenzo (10.3 pontos), Brook Lopez (1.6 tocos) e Pat Connaughton (48,5% das bolas de três), são apenas exemplos de como o banco está ajudando nessa temporada. Ponto negativo da equipe vem de seu melhor atleta, Antetokounmpo está tendo muitos problemas com a linha de lance-livre, parece até o Shaq. O grego tem batido em média 10 lances-livre por partida mas com apenas 57,5% de aproveitamento. Logo logo podemos ver um hack-a-Giannis!

1 - Los Angeles Lakers: pra surpresa de zero pessoas, os atuais campeões seguem como a força maior da liga. A equipe roxo e amarelo lidera a liga em diferença de pontos, classificação defensiva e cestas. Possuem um dos cinco melhores ataques da NBA, vindo de uma sequência de cinco vitórias com uma margem de vitória de 16.6 pontos.

O ponto fraco da equipe na temporada passada foram as bolas de três, mesmo com muitos arremessadores de perímetro a média foi baixa. Nessa temporada estão com 39,6% de aproveitamento, Caruso 58,3%, KCP 55,3% e Kuzma 40%. Essa semana traz os maiores desafios até aqui, serão sete jogos e no caminho enfrentam Bucks, Celtics e Sixers.

E pra você o ranking é esse mesmo ou têm equipes subestimadas e superestimadas? Comenta aqui.