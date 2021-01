Qual Ball é melhor?

Lonzo ou LaMelo?

Essa é uma questão que andei pensando, lendo algumas análises de especialistas de páginas americanas e tentei realizar a minha análise. Primeiramente levei em consideração o hype que os irmãos Lonzo e LaMelo receberam em sua carreira, chegada a NBA e atuação até o momento dentro da liga.

Hoje a noite teremos o primeiro confronto entre os irmãos, Pelicans e Hornets jogam as 21:30 horário de Brasília com transmissão da ESPN. Lonzo e LaMelo tem quatros de diferença, mas sempre chamaram atenção dos analistas e fãs de basquete, ainda assim entraram na liga em circunstâncias diferentes.

O irmão mais velho, Lonzo, foi All-American, jogou pela UCLA e foi MVP da Summer League antes de sua estreia na NBA. Lonzo passou seus anos de ensino médio na Lituânia, depois jogou profissionalmente na Austrália e então foi selecionado pelos Hornets.

O que diferencia os dois? São suas características como jogadores, LaMelo já demonstra que pode ser um pontuador consistente. Em sua última partida na quarta-feira anotou 16 pontos em menos de 24 minutos, enquanto isso Lonzo não anotou nenhum ponto em sua oitava partida. O armador dos Pelicans anotou 29 pontos em sua segunda partida na NBA, mas segue irregular como pontuador, em quatro anos essa pontuação segue sendo sua maior na liga.

Pra ficar ainda mais claro a comparação, LaMelo com 19 anos tem médias de 12.1 pontos e 41,2% de aproveitamento dos arremessos em 24 minutos (18.2 pontos por 36 min.), seu irmão Lonzo aos 19 tinha médias de 9.1 pontos e 32,6% de aproveitamento em 33 minutos (9.8 pontos por 36 min.) em oito jogos. Nessa temporada os dois possuem o mesmo número de cestas de dois pontos marcadas, mas Lonzo atuou 73 minutos a mais. LaMelo mostra ser uma ameaça maior, com um arremesso melhor e mais mobilidade.

A mecânica de arremesso foi algo que chamou atenção em ambos, mas não pela qualidade, muito pelo contrário. A forma estranha que arremessam preocupou os olheiros e entendedores de basquete, mas mesmo assim LaMelo apresenta mais consistência que Lonzo. Nos tempos de UCLA, Lonzo tinha 41,2% de aproveitamento em bolas de três, enquanto LaMelo 25% jogando na Austrália. Ainda assim, LaMelo têm 36,1% de aproveitamento nas bolas de três, anotando várias bolas do perímetro em cinco dos oito jogos que disputou, enquanto seu irmão acertou 10/36 em seus primeiros oito jogos. Ainda sobre os arremessos, LaMelo tem 47,1% de aproveitamento dos arremessos catch and shoot e 31,3% dos pull-ups. Já demonstrou ter capacidade de pontuar de vários locais da quadra, de longa e média distância e com bom alcance.

Quando falamos de passe ambos possuem a mesma habilidade, os irmãos Ball são conhecidos pela precisão e Q.I de jogo. Ambos conseguem encontrar o melhor companheiro para o arremesso, e puxar contra-ataques ou jogar em transição com extrema facilidade. LaMelo tem média de 4.9 assistências por partida, Lonzo em seus primeiros oito jogos tinha média de 6.6 assistências. O que diferencia ambos é o quanto carregam a bola, Lonzo sempre atuou com outro armador carregando a bola, LaMelo vindo do banco, na atual temporada tem 9.3 carregadas por jogo e Lonzo 6.4 jogando mais tempo, o armador dos Hornets já apresenta ter mais ferramentas para se tornar um melhor passador.

Ambos começaram com funções diferentes, Lonzo sempre foi titular e somente arremessava quando a defesa desmontada, enquanto isso LaMelo funciona como um catalisador, entra no jogo com ritmo acelerado e agressividade. Mesmo carregando a bola menos que seu irmão, o novato arremessa 4.5 bolas a mais por partida.

A questão que sempre jogou contra ambos irmãos foi a defesa, entretanto Lonzo mostrou ser um bom defensor com capacidade de marcar armadores e alas adversários, LaMelo ainda tem o que melhorar, mesmo sendo o segundo em roubos de bola entre os novatos. O armador dos Hornets ainda possuí falhas na defesa, e faz algumas escolhas ruins, mas ainda assim demonstra potencial para evolução.

Mesmo que, na mina opinião, LaMelo não seja um grande jogador, ele sim já é melhor que seu irmão mais velho. Certamente irá se consolidar como o melhor irmão Ball.