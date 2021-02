Cousins no mercado, quem leva?

Boogie mais uma vez no mercado





E a história voltou a se repetir, mais uma vez na sua carreira DeMarcus Cousins está disponível no mercado. Segundo Shams Charania (The Athletic and Stadium), os Rockets vão colocar o pivô a disposição para negociação, não se sabe ainda se atrairá interesse para trocas ou ficará livre no mercado.

O pivô quatro vezes All-Star, aos 30 anos já tem uma lesão bem grave no Tendão de Aquiles, quadríceps esquerdo e cruzado anterior esquerdo. Nesses 25 jogos com os Rockets, Cousins teve médias de 9.6 pontos, 7.6 rebotes e 2.4 assistências, com apenas 42,6% de aproveitamento dos arremessos e 33,6% das bolas de três e sua defesa já não é mais a mesma.

Desde 2018 Boogie não é mais a força dominante que era, ainda assim pode ajudar equipes que precisam de profundidade na quadra, ainda consegue pegar rebotes, converter umas bolas de três e pontuar contra mismatch.

Dan Favale (Bleacher Report) postou um texto falando sobre algumas equipes que podem ter interesse, e capacidade de negociar para ter Boogie. As franquias mencionadas foram Lakers, Celtics, Mavericks, Raptors e Spurs, analisando primeiramente essa lista, se o pivô quer lutar por um título a equipe roxo e amarelo é a melhor opção. Chegaria para suprir uma falta de AD, mas não seria no mesmo nível nitidamente.

No caso dos Spurs se fala em fazer uma dupla com LaMarcus Aldridge, no Mavs seria uma possibilidade de jogar ao lado de Cauley-Stein e Powell dando uma chane de Porzingis descansar, já que juntos seria quase inviável de vê-los atuando. Para os Celtics a chegada de Cousins seria pra reparar o erro na contratação de Tristan Thompson que não funcionou, mas com a possibilidade de um pivô que espaça a quadra e arremessa de longa distância seria uma boa adição.

Destaco aqui o Toronto Raptors que poderia contar com Cousins e Siakam como dupla de garrafão, soma-se a eles Anunoby que consegue marcar caras grandes e teremos uma defesa sólida e invejável. Talvez aqui esteja o melhor destino para o Boogie, mesmo que ele queira um anel muito dificilmente o Lakers vai se mexer para contratá-lo.