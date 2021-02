Timberwolves de técnico novo

Finch chega aos Timberwolves para difícil missão

De acordo com Shams Charania (The Athletic e Stadium), Chris Finch, assistente técnico do Toronto Raptors será o novo comandante da franquia em um contrato de muitos anos. Ele chega para ser o treinador integral da franquia, não apenas para substituir Ryan Saunders.

No último domingo, os Wolves demitiram Saunders após mais uma derrota, dessa vez para o New York Knicks. O presidente de operações, Gerson Rossas, anunciou: "Gostaríamos de agradecer a Ryan por seu tempo e compromisso com a organização Timberwolves e desejar-lhe o melhor futuro. Estas são decisões difíceis de tomar, no entanto, esta mudança é do interesse dos objetivos de curto e longo prazo da organização".

Rossas completou seu comunicado falando sobre o novo treinador: "Contratar um técnico de outra equipe durante a temporada é incomum, mas o Toronto não atrapalharia a chance de Finch tornar-se um treinador principal agora. Ele teve sucesso como treinador principal na G-League e foi entrevistado para diversos empregos como treinador principal nos últimos anos".

O fato dos Wolves estar buscando algo diferente não é exatamente uma surpresa, a franquia tem um recorde de 7-24 o pior da liga nessa temporada. Certamente esse começo não foi o desejado e esperado pelo front office, o futuro da franquia ainda pode ser brilhante Towns e Russell estão na casa dos 25 anos, Anthony Edwards está mostrando lampejos de ser um grande atleta e sendo bem trabalhados podem ser competitivos nos próximos anos.

Caberá a Finch ajudar nessa construção em sua primeira passagem como treinador principal, ele foi assistente nos Rockets, Nuggets, Pelicans e Raptors. A tarefa é difícil já que os Wolves só chegaram aos playoffs apenas uma vez desde a temporada 2003/04, vamos ver se ele pode repetir os bons feitos da G-League.