Todos nós sabemos que na NBA alguns atletas tem contratos ruins, atletas muito bons em algum momento que garantiram um contrato alto e por longo período de tempo, mas que no fim não rendiam mais ou então equipes que procuram atletas para suprir necessidades e concordam com um contrato complicado.

Abaixo trago os cinco contratos mais complicados da NBA, por ser de alto valor e pelos atletas não estarem rendendo o que se esperava.

5. Eric Bledsoe (Pelicans): o armador tem um contrato vigente de 16,9 milhões nessa temporada e 37,5 milhões pelas próximas duas (33,6 milhões são garantidos), o atleta perdeu espaço para Lonzo Ball nas últimas semanas e não conseguiu ajudar defensivamente como se esperava dele. Está sendo desatento na defesa e sua marcação no perímetro não existe, ainda assim seu arremesso de três está sendo produtivo (38% de aproveitamento), sua capacidade de finalizar em transição e penetrando o garrafão ainda fazem dele um bom atleta.

Bledsoe pode se encaixar em muitas equipes, ele é um bom armador, com capacidade de organizar o jogo, carregar a bola e ser uma ameaça constante ao garrafão. O problema maior nos Pelicans é a quantidade de armadores na equipe e seu estilo de jogo não ter encaixado.

4. Eric Gordon (Rockets): o contrato de Gordon nessa temporada é de 16,9 milhões e 58,7 milhões por três anos (37,8 milhões são garantidos). Mas porque esse contrato não é tão ruim, analisando por dois anos, seu salário de 20,9 milhões em 2023/24 só se garante se Gordon atingir um mínimo de minutos ou aparecer no All-Star Game, e se nas próximas três temporadas ganhar um título não precisa bancar o salário.

Gordon chuta muito bem de três, sempre será uma ameaça para as defesas espaçando a quadra, e é o terceiro melhor atleta da liga arremessando perto do garrafão (60,2%), atrás apenas de Antetokounmpo e LeBron. Único porém do atleta é seu histórico de lesões, mas isso é um risco para contar com um bom arremessador e que defende bem.

3. Buddy Hield (Kings): o contrato de Hield para essa temporada é de 24,7 milhões e mais três anos por 62,5 milhões. O contrato parece incerto devido ao rendimento das bolas de três na temporada, e a dificuldade de jogar junto com Fox e Haliburton, já que com os três juntos a defesa sumiu. Mas ainda assim, Hield é um dos melhores arremessadores de três da liga, de 2017 pra cá entre todos atletas que fizeram 1000 bolas de três apenas Curry, Joe Harris, JJ Redick e Klay Thompson tiveram mais acertos que ele.

Podem dizer que ele só sabe chutar de três, mas tendo um elenco de apoio para que ele execute seus arremessos se têm uma arma mortal no ataque. Sem falar que, Hield consegue arremessar de qualquer lugar e criar seu arremesso se necessário. Uma troca pode render boas escolhas, um bom jovem atleta ou bons atletas de rotação, o problema de Hield aqui realmente é o espaço de jogo.

2. Al Horford (Thunder): Al tem um contrato vigente de 27,5 milhões para essa temporada e mais dois anos de 53,5 milhões (39 milhões garantidos). O difícil mesmo é alguém demonstrar interesse no pivô, aos 34 anos e com 14,5 milhões já garantido, sobrecarregar o cap é complicado.

O veterano têm médias de 14 pontos, 6.7 rebotes, 3.5 assistências e 35,6% de aproveitamento das bolas de três, ainda ajuda nas trocas defensivas e tem um QI de ataque bem elevado o que acaba com as defesas adversárias. A salvação para o Thunder seria absorver alguns contratos ruins mas que dessem retorno imediato, já que um negócio envolvendo Horford seja difícil de acontecer.

1. D'Angelo Russell (Timberwolves): nessa temporada 28,6 milhões e mais dois anos de 61,4 milhões. De todos citados é o contrato mais pesado de todos, e talvez o que menos tenha rendido um retorno razoável. O armador não justificou ainda sua escolha invés de prospectos protegidos top 3, chegando machucado e somente está sendo salvo por sua relação com o astro da franquia KAT.

Russell e KAT atuaram apenas cinco vezes juntos desde fevereiro, mas mesmo assim ele não conseguiu melhor o ataque como esperado e a defesa com ele piora muito na quadra. Uma troca poderia ser a solução? Eu ainda acredito que se pode esperar mais do jovem armador, mas certamente devem haver duas ou três equipes que poderiam propor negociações, sendo ele um cara de 25 anos que arremessa bem e é muito bom no pick and roll.