Drummond perto de ser um Celtic

Pra quem apostava em Drummond nos Lakers, colocando como quase certo o negócio pode ter uma surpresa. Segundo Wojnarowski (ESPN) os Celtics tem chances reais de conseguir acertar a contratação do pivô cobiçado.

Ontem a equipe de Boston teve uma reunião com o atleta, e hoje falou na ESPN: "Os Celtics se reuniram hoje com Andre Drummond, Boston gostaria de adicioná-lo para fechar o buraco do garrafão, e tem uma chance real aqui". O jogador têm médias de 17.5 pontos, 13.5 rebotes, 1.6 roubos de bola e 1.2 tocos em 25 partidas com os Cavaliers.

Desde o meio de fevereiro os Cavaliers tentavam negociar com o pivô, ou trocá-lo ou negociar seu contrato, mas depois que o prazo se encerrou a equipe e o jogador concordaram com o buyout. A equipe segue em reconstrução e manter o pivô no elenco não seria bom para nenhum dos lados, agora Drummond pode escolher onde jogar e propostas de contenders não faltam.

Os Celtics precisam muito de um pivô, após as trocas e a saída de Theis, restaram no elenco Tristan Thompson e Robert Williams que não estão jogando bem, agora Carter Jr. ex Bulls que tem problemas de lesão, então um pivô é muito necessário para sonhar alto. Drummond foi sondado antes do prazo pelos Maveriks, mas a proposta não agradou os Cavaliers de acordo com Shams Charania. Os maiores interessados no pivô são os favoritos as finais Nets e Lakers, mas os Celtics já deram um passo na frente.

Ainda assim, eu acredito que Drummond deve para no Lakers ou Nets, apesar dos Celtics terem entrado em contato com ele, as outras duas franquias são francas favoritas para fazer as finais da NBA e se o atleta busca um anel pra carreira o caminho é roxo e amarelo ou preto e branco.