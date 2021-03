Finalistas do Hall da Fama

Classe de 2021 apresenta os finalistas

Hoje o Hall da Fama do Basquete anunciou os seus quatorze finalistas para a Classe de 2021, um grupo com nomes como Chris Bosh, Paul Pierce e Bill Russell (novamente).

O Tio Bill já é membro do Hall da Fama desde 1975 como atleta, desta vez está sendo avaliado como treinador em seus oito anos de atuação nos Celtics, Kings e SuperSonics. Abaixo a lista com todos os finalistas:

Rick Adelman

Leta Andrews

Chris Bosh

Michael Cooper

Yolanda Griffith

Tim Hardaway

Lauren Jackson

Marques Johnson

Paul Pierce

Bill Russell

Marianne Stanley

Ben Wallace

Chris Webber

Jay Wright





Essa é a primeira aparição de Paul Pierce, enquanto Bosh vem para segunda consecutiva, uma vez que não teve muita chances com a classe de 2020 com Kobe, Garnett, Duncan e Tamika Catchings. Pierce teve uma carreira excelente, foi 10x All-Star, 4 x All-NBA, terminou a carreira com médias de 19.7 pontos, 5.6 rebotes e 3.5 assistências, com aproveitamento de 36,8% das bolas de três, é o nono da história em bolas de três convertidas (2143). Foi o líder dos Celtics no título de 2007 e o MVP das finais, credenciais muito boas para o Hall da Fama.

Bosh foi 11 x All-Star, certamente teria continuado em alto nível se graves problemas de saúde não encerrassem a sua carreira em 2016. Aos 36 anos quando deixou o basquete, tinha médias na carreira de 19.2 pontos, 8.5 rebotes em suas treze temporadas, além de ser um dos principais nomes das conquistas do Miami Heat de 2012 e 2013.

Chris Webber é um dos membros da lista que teve a carreira encurtada, as lesões nos joelhos encurtaram uma trajetória que poderia ter sido brilhante. Webber ficou famoso como membro do Fab Five, um dos melhores times universitários da história, deixando um legado absurdo no basquete universitário. Na NBA seus melhores anos foram com os Kings, aparecendo seis vezes nos Playoffs e quase batendo os Lakers em 2004, numa das séries mais polêmicas da história do basquete. Ainda assim, suas chances de ser eleito são de apenas 14,6% de acordo com a Basketball Reference.

Outros dois nomes que chamam atenção são Tim Hardaway e Ben Wallace. O primeiro foi membro do RUN TMC no Warriors, muito antes da franquia ser moda aqui no Brasil e era um armador explosivo, com muita visão e um arremesso mortal, terminou a carreira no Indiana Pacers em 2003 e teve médias de 17.7 pontos, 8.2 assistências e 1.6 roubos de bola. Big Ben foi indiscutivelmente o melhor jogador não draftado da história, um dos melhores defensores da história com médias de 9.6 rebotes, 2 tocos e 5.7 pontos na carreira, sendo campeão em 2004, 4 x Jogador de Defesa do Ano, 5 x All-NBA e 6 x All-NBA Time de Defesa.