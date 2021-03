Money, Money, Money

LeBron é uma máquina de investimentos





Papai LeBron é uma máquina de fazer dinheiro, além dos contratos de patrocínio, tênis, cinema, ser acionista do Liverpool, agora o astro terá participação acionária no Boston Red Sox.

Segundo Michael Silverman (Boston Globe), LeBron comprou uma quantidade não revelada de ações do Fenway Sports Group, o que também lhe dará copropriedade em outras entidades junto com o Red Sox e a FSG. O astro do Lakers e seu sócio Maverick Carter, são os dois primeiros sócios negros da FSG.

O mais interessante é a relação de LeBron com Boston, em 2007 em um jogo de Playoffs dos Indians contra o Red Sox, o astro apareceu usando um boné do New York Yankees. Além disso, o astro têm sido uma pedra no caminho dos Celtics nos Playoffs da NBA em 2011, 2012, 2015, 2017 e 2018.

Juntamente com a FSG o astro comprou ações do Liverpool, desde então a equipe inglesa foi campeã da Premiere League, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes, voltando a ser um dos grandes nomes do futebol mundial. De acordo com Silverman, o investimento de LeBron cresceu de 6.5 milhões para 52 milhões baseado na avaliação do clube que custa 2.6 bilhões.

Saber investir é a chave do sucesso, LeBron sabe bem disso, imaginem se ele compra o Cleveland Cavaliers quando se aposentar?