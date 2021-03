Não quis participar

Buddy Hield recusou convite para torneio de três pontos

Não sei se todos aqui estranharam algo no All-Star Game. Mas, Buddy Hield, o atual campeão da competição de arremessos de três pontos não vai defender seu título nessa edição.

O atleta de 28 anos, que fez história no domingo ao se tornar o atleta que chegou mais rápido a 1000 bolas de três convertidas (350 jogos), rejeitou o convite para defender seu título no concurso de três pontos, por preocupação com a Covid-19 e por querer passar um tempo com seus familiares.

"Posso passar um tempo com a minha família, e com sorte, no próximo ano ter a oportunidade de participar novamente, quando não tivermos mais protocolos de Covid, onde podemos fazer algumas coisas. Estou cansado de ficar preso as regras e coisas assim, sou muito indisciplinado" .- disse Hield após a vitória contra os Lakers por 123 a 120.

Hield começou a temporada um tanto quanto mal nas bolas de três, mas tem se recuperado e voltou a encontrar a velha forma de seu jogo. Na noite passada foi o cestinha com 29 pontos, acertando 7/11 das bolas de três, além de 6 rebotes e 6 assistências.

Os participantes dessa edição do concurso de três pontos, que acontece antes do jogo das estrelas, são Curry, LaVine, Booker, Mitchell, Tatum e Brown. Embora Hield não participe nessa temporada, ele acredita que pode vencer novamente na temporada seguinte.

Particularmente concordo com a atitude do Hield, acredito que esse ano não deveria haver o jogo, assim como vários atletas demonstraram estar contrariados com sua participação (LeBron, Kawhi, Giannis). E aí galera concordam com a atitude do Hield?