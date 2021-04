Lesões preocupam

Nessa semana executivos, treinadores e pessoal da saúde dos staffs demonstraram preocupação sobre o impacto do cronograma da liga e as crescentes lesões que assombram a liga.

Baxter Holmes (ESPN), segundo o relatório apresentado os gerentes gerais e pessoal da saúde culpa o calendário não ortodoxo e comprimido, que procura compensar jogos adiados por conta da Covid, levou a uma série de lesões na liga e os mesmos temem pela saúde dos atletas, que estes podem estar no seu limite físico.

O consenso é de entendimento que a pandemia gerou esse calendário, ao mesmo tempo que alguns gerentes comentam que estão em "modo de sobrevivência" e que "nunca viram uma onde de leões tão grande". Ainda comentaram que é o pior calendário dos últimos 25 anos e que é totalmente insano.

Um porta-voz da NBA comentou com a ESPN sobre as preocupações: "No planejamento desta temporada e da última temporada, nos comunicamos diariamente com nossas equipes e jogadores da NBA, concordando em dois formatos de temporada muito diferentes, cada um fazendo sentido como forma de continuar operando com segurança durante a pandemia de COVID-19. Lesões infelizmente sempre fizeram parte do jogo, mas não vimos uma taxa de lesões maior nesta temporada do que na anterior. Continuaremos a trabalhar com equipes e jogadores para completar nossa temporada da melhor e mais segura possível, promovendo tanto o físico quanto saúde mental durante este período desafiador".

Pra se ter uma ideia, essa é a segunda maior taxa de lesões da história entre os All-Stars, totalizando uma perda de 15% dos jogos da temporada, a maior taxa foi na temporada 2014/15 com 16,8%. Até momento grandes nomes perderam jogos ou estão machucados, LeBron James, Anthony Davis, Kevin Durant, Joel Embiid, CJ McCollum e Jamal Murray. Essa lista é apenas por lesões, não contabilizando jogos perdidos por Covid, como aconteceu com Tatum.

A temporada começou dia 22 de dezembro, dois meses e onze dias depois da final da bolha. Essa temporada termina dia 16 maio e os Playoffs começam dia 22 de maio, até lá vamos ver quantos astros ainda irão se machucar. A tendência realmente é de piorar.