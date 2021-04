Lonzo por Oubre Jr?

De acordo com Andrew Bogut, os Warriors rejeitaram uma oferta feita pelos Pelicans pelo ala Kelly Oubre Jr. em troca por Lonzo Ball e uma escolha do draft. O ex-pivô falou sobre o assunto no seu podcast (Rogue Bogues) e comentou também que um jogador dos Warriors comentou que Oubre Jr. está sendo relutante em atuar como reserva na próxima temporada.





O ala negou os comentários de Bogut em seu Instagram, o ala dos Warriors têm médias de 15 pontos e 6 rebotes, enquanto Lonzo 14.5 pontos e 5.6 assistências, nenhuma das duas equipes pode negociar no momento pois dia 25 de março acabou o prazo de negociaões.





Warriors, Pelicans, Kings e Thunder estão na disputa por uma vaga de play-in, mesmo assim é difícil que uma das equipes consigam avançar nos Playoffs. Os Warriors vem de sete derrotas nos últimos oito jogos, enquanto os Pelicans oscilam entre vitórias impressionantes e derrotas dolorosas.

Podemos esperar movimentações envolvendo as equipes, os Pelicans devem centrar seu elenco em torno de Zion e Ingram, enquanto os Warriors ao redor do seu trio Green, Thompson e Curry. Sobre Ball e Oubre, provavelmente devem trocar de equipes, Lonzo será agente livre restrito e Oubre será agente livre irrestrito.