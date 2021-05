Finalistas revelados

Com a temporada se encerrando as premiações individuais tem definidos os seus finalistas, trago abaixo todos os finalistas e quais são as minhas apostas.





Começando pelo prêmio mais importante de todos, o MVP da liga, obviamente nesse ano a premiação parece definida a muito tempo, mas com a ascensão de Curry nos últimos jogos e seus números podemos ter uma surpresa.





Curry é o único dos finalistas ao prêmio de MVP que já o conquistou, duas temporadas consecutivas (2014/15-2015/16), o armador terminou a temporada como cestinha 32 pontos, 5.8 assistências e 5 rebotes, com 48,2% dos arremessos de quadra e 42,1% nas bolas de três.





Embiid provou ser um dos melhores two-way da liga com médias de 28.5 pontos, 10.6 rebotes, 2.8 assistências, 1.4 tocos e 1 roubo de bola, com 51,3% de aproveitamento dos arremessos de quadra e 37,7 % das bolas de três.





E o meu favorito, Nikola Jokic, único dos três que jogou todas as partidas da temporada, teve médias de 26.4 pontos, 10.8 rebotes, 8.3 assistências e 1.3 roubos de bola, com incríveis 56,6% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 38,8% das bolas de três. O pivô provou ser o futuro da NBA, um pivô que consegue fazer tudo bem na liga, defender, atacar, passar e armar o jogo, sinceramente se o prêmio não for dele algo muito errado aconteceu.





Novato do Ano





LaMelo Ball - Charlotte Hornets

Anthony Edwards - Minnesota Timberwolves

Tyrese Haliburton - Sacramento Kings

Esse é um prêmio discutível, LaMelo será o vencedor certamente, mas ele perdeu vários jogos na temporada e Anthony Edwards mostrou ser um cara importante e evoluiu dentro da temporada pelos Wolves. Meu favorito é o Edwards, mas LaMelo deve ser o campeão.





Sexto Homem do Ano





Jordan Clarkson - Utah Jazz

Joe Ingles - Utah Jazz

Derrick Rose - New York Knicks





Esse é um prêmio que já sabemos o dono, Clarkson vai levar a premiação com uma mão nas costas, com suas médias de 18.4 pontos, 4 rebotes e 2.5 assistências, vive a melhor temporada de sua carreira e é peça chave da segunda unidade do Jazz.





Jogador Defensivo do Ano





Rudy Gobert - Utah Jazz

Ben Simmons - Philadelphia 76ers

Draymond Green - Golden State Warriors





Esse prêmio talvez seja o mais disputado, três grandes nomes no quesito defesa da liga, Gobert e Green já conquistaram a premiação anteriormente e vem de boas temporadas. Entretanto, acredito que o prêmio fica com Simmons, um armador que mostrou defensivamente ser dominante contra qualquer adversário e não importando a posição, conseguido defender pivôs ou armadores com a mesma qualidade e intensidade.





Treinador do Ano





Quin Snyder - Utah Jazz

Tom Thibodeau - New York Knicks

Monty Williams - Phoenix Suns





Meu favorito certamente é o Thibs, que conseguiu fazer um trabalho excepcional com os Knicks, mas certamente o prêmio será de Quin Snyder que detém o melhor recorde da NBA de 52-20 e tem a equipe mais equilibrada da temporada.





Most Improved Player





Jerami Grant - Detroit Pistons

Michael Porter Jr. - Denver Nuggets

Julius Randle - New York Knicks