Melo Hall da Fama sim ou claro?

Aviso de postagem de um amante do Carmelo Anthony, ele é um dos meus atletas favoritos, quando entrou na liga eu achava o seu jogo melhor que de LeBron e torcia muito para o sucesso de sua carreira.

Melo sempre foi um grande atleta, nos tempos de Syracause conseguiu levar a universidade para seu único título na história. O ala teve médias de 22.2 pontos e 10 rebotes, além de liderar a equipe em pontos, rebotes, minutos jogados, cestas feitas, e lances-livres tentados e convertidos. Pra quem não sabe, Melo pretendia ficar duas ou três temporadas na universidade, mas como no primeiro ano foi campeão da NCAA se inscreveu para o Draft.

Sua entrada na liga já é um marco, foi a terceira escolha depois de Darko Milicic pelos Pistons que perdeu de ter um dos melhores jogadores da história (devem se arrepender até hoje). Desde sua chegada ao Nuggets ele demonstrou domínio do basquete e muita qualidade, foi o atleta que precisou de menos jogos para anotar 30 pontos, o segundo mais jovem a atingir essa marca e pelos Nuggets foi o mais rápido. Além disso, se tornou o terceiro atleta mais jovem a anotar 1000 pontos.

Seu impacto foi imediato para os Nuggest que foram de uma temporada 17-65 para 43-39 e chegando aos Playoffs na oitava posição. Depois disso as coisas melhoraram, chegou a finais de conferência mas nunca conseguiu vencer. O resto da carreira foi de uma passagem maravilhosa no Knicks, boas temporadas com OKC e uma decaída nos Rockets, a dispensa pelo Bulls e seu renascimento no Portland. Certamente o melhor atleta com relação a seleção americana, o maior cestinha e reboteiro dos Estados Unidos e tri campeão olímpico.

Atualmente em sua 18° temporada, Melo acabou de tornar-se o 10° cestinha da história da NBA chegando a 27.334 pontos. Karl Anthony-Towns disse em entrevista a Royce Young da ESPN: "Ele é um ícone, não há dúvida sobre isso, e se eu for colocar minha opinião sobre isso, ele certamente vai ser Hall da Fama. Ele é um dos melhores alas que já jogou, um dos jogadores mais eletrizantes que está liga já viu". Towns ainda comentou que jogava no 2K com Melo para fazer buzzer-beaters.

Depois de um período complicado na carreira, seu renascimento com o Portland lhe garantiu a chance de tornar-se o décimo cestinha da história. Melo é um daqueles atletas que merece um título e pode se aposentar sem. Segunda-feira ele disse em entrevista: "Alguns anos atrás, não acho que estaria aqui nesse momento. Eu estava fora da liga, por qualquer motivo. Eu voltei, perseverei, me mantive forte, permaneci fiel a mim mesmo e agora estou aqui entre os dez primeiros".

Você que Melo é um dos melhores da história?