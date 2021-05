Pai tá brabo

As coisas mudam rápido na NBA, antes de começar essa temporada o King comentou que era fã da liga, especialmente por ter um torneio de Play-in para determinar as últimas vagas aos Playoffs. Aparentemente, com os Lakers tendo de disputar essa vaga nos Playoffs o astro mudou seu discurso e voltar a ser aquele velho chorão de temporadas passadas:

"Quem quer que tenha inventado essa merda precisa ser demitido". Foi a declaração da estrela dos Lakers após mais uma derrota, dessa vez para os Raptors ontem a noite por 121 a 114. Essa foi a terceira derrota consecutiva dos Lakers, e a sétima nas últimas nove partidas, no momento estão empatados com Portland e Dallas, mas em sexto por vantagem no confronto direto contra o Portland.

Porém, as possibilidades de um Play-in são bem grandes. O sétimo e oitavo colocados se enfrentam, quem vence fica com a sétima vaga, quem perde enfrenta o vencedor de uma partida entre o nono e décimo colocados para determinar assim a última vaga nos Playoffs.

A NBA instituiu essa modalidade no ano passado por conta da Covid, que foi aprovada por unanimidade por todos gerentes da liga antes da temporada 2020/21. Como muitos casos de Covid e lesões ocorreram na atual temporada, agora os descontentes começam a reclamar. Mark Cuban, dono do Dallas comentou que foi um erro enorme ter votado a favor desse modelo ele comentou a Tim MacMahon da ESPN:

"Eu entendo que a liga está fazendo isso. Mas se quisermos ser criativos pela Covid, devemos ir direto para 1-20 e deixar os quatro piores se enfrentar. Este era um ano para fazer isso, já que tivemos dez jogos de corte. A pior parte dessa abordagem é que ela duplica o estresse do cronograma comprimido. Ao invés de jogar por uma vaga no Playoff e ser capaz de descansar os jogadores conforme a classificação, as equipes tem que encarar cada jogo como um jogo de Playoff para ficar em sexto, pois as consequências como disse Luka, são enormes. Assim, os jogadores estão jogando mais partidas e mais minutos em menos dias".

A maior crítica de Cuban foi para a temporada atual com Play-in, por conta de ter 72 e ter a necessidade de poupar jogadores. Ele falou que poderia ser viável na temporada normal com 82 partidas, obviamente nota-se que os comentários surgiram quando ficou evidente que o Dallas pode ter que jogar o Play-in.

Do ponto de vista da liga, o Play-in funcionou, porque das 30 equipes da liga 25 delas ainda têm chances de classificar para pós-temporada com menos de 10 jogos restantes. Certamente essa disputa pelas vagas trará muita audiência e vai consolidar de vez o Play-in, então o negócio é parar de chorar e lutar pra ficar em sexto pra não ter que jogar mais.