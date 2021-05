Segura agora, New York Knicks volta aos Playoffs após oito anos, com a derrota do Boston Celtics ontem a noite para o Cavaliers o time da big apple confirma a sua vaga.

Boston está em sétimo na Conferência Leste com um recorde 35-35, no máximo os Celtics poderiam alcançar 37-35, eles não podem mais alcançar os Knicks 38-31 que é o sexto. Dessa maneira, os Knicks garantiram sua vaga direta para os Playoffs, já que do 7° ao 10° colocado se enfrentam no Play-in para determinar as duas últimas vagas dos Playoffs.

Os Knicks são a grande surpresa da temporada na minha opinião, pra quem começou a temporada com poucas expectativas e não apareceu em nenhuma previsão nos Playoffs. Na última temporada os Knicks tiveram um recorde de 21-45, sendo a sétima temporada consecutiva de derrotas, quatro anos com menos de 30 vitórias.

O que mais impressiona é o fato de o elenco não ter mudado praticamente, a principal diferença está em Leon Rose presidente da equipe e em Tom Thibodeau (pra mim o treinador do ano). Julius Randle deu um salto de qualidade nesta temporada, foi eleito All-Star pela primeira vez na carreira e certamente será o MIP da temporada, provavelmente unânime, suas médias são de 24 pontos, 10.3 rebotes e 5.9 assistências, mostrando ser um atleta versátil e o ponto principal do ataque.

RJ Barrett melhorou de uma temporada para a outra, começa a demonstrar ser o atleta que todos esperavam, soma-se a isso um Derrick Rose jogando com muita qualidade como nos tempos de Chicago Bulls, além de Alec Burks e Nerlens Noel que são peças fundamentais e contribuem muito.

A franquia da Big Apple agora têm três jogos em casa para conseguir uma posição melhor ainda, enfrentam Spurs, Hornets e Celtics, podendo terminar na quarta posição da Conferência Leste, onde estão os Hawks atualmente com 39-31. Seguidos pelo Heat 38-31 que detém o desempate contra os Knicks.

Os Knicks podem ir muito bem nos Playoffs, tem boa qualidade no arremesso de três e são uma das melhores defesas da liga, mais uma vez consolidando o trabalho de Thibs. Acredito que os Knicks devem conseguir chegar as semifinais, vencendo sua primeira série de Playoffs desde 2000.