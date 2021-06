Coach vai se aposentar

Um dos maiores treinadores da história do basquete vai se aposentar, Coach K o grande treinador de Duke e da Seleção dos EUA anunciou que vai se aposentar após a temporada 2021/22.

O treinador publicou um comunicado oficial em que agradece em nome de sua família por toda a sua carreira, pelos seus onze anos com a seleção, cinco anos de West Point e pelos seus quarenta e um anos de Duke. Ressaltou também ser abençoado por treinar alguns dos melhores jovens do país e os maiores jogadores da história do basquete. Destaca ainda que não há maior alegria do que fazer parte dos esforços respectivos de nossos jogadores através do basquete e, mais importante, de suas vidas fora das quadras.

Myke Krzyzewski vai para a sua 42º temporada com os Blue Devils, sendo o treinador mais vencedor da história do basquete universitário (1170 partidas), levou Duke para 12 final fours e 5 títulos da NCAA. As últimas temporadas de Duke não tem sido tão boas, desde 2015 quando foi campeão pela última vez, a equipe não passa do Elite Eight e teve um recorde de 13-11 na temporada passada.

Em fevereiro Coach K completou 74 anos e deu uma entrevista falando que seu tempo estava chegando, que era frustrante não poder fazer tudo que fazia antes e nem ter o mesmo sucesso, mas sabia que isso iria acontecer, mesmo assim ele mantinha seu foco na equipe.

Duke já tem um substituto pronto, Jon Scheyer (33 anos), é treinador adjunto desde 2013, é um ex-armador da equipe e foi promovido pra treinador principal associado em 2018. Além disso, o jovem treinador foi responsável por recrutar Jayson Tatum e Zion Williamson e é a aposta para manter a tradição que Coach K trouxe para Duke.

Quem tiver a oportunidade leia algum dos livros do Coach K, ele simplesmente é uma das melhores pessoas do meio do basquete e um dos maiores treinadores da história. Sou muito fã e termino essa postagem com a minha frase favorita dele:

"A constante busca pela excelência determina os vencedores, não o placar do jogo".