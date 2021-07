Cunningham primeira escolha?

Aparentemente não existe mais uma certeza absoluta sobre Cade Cunningham ser o pick 1, segundo informações dos bastidores do Draft Combine, os Pistons poderiam ter mais interesse em selecionar Jalen Green, da G-League Ignite. Entretanto, funcionários dos Pistons próximos ao gerente geral Troy Weaver, informaram que inicialmente o plano é selecionar o astro de Oklahoma State.

Cunningham, considerado a primeira escolha por toda temporada universitária, não deve se encontrar ou treinar com nenhuma equipe que não seja os Pistons. Porém, ainda não se tem certeza se os Pistons vão pegar Green (Ignite), Mobley (USC) ou Suggs (Gonzaga).

Começou-se a especular que os Pistons podem trocar a primeira escolha, primeiro se realmente o interesse por Green for legítimo. Alguns olheiros comentam que o Pistons valorizam Green para jogar na posição dois, e como nos últimos Drafts as seleções do time de Detroit foram contra toda a mídia alguma coisa pode pintar.

Green não oferece as mesmas habilidades de playmaker que Cunningham. Aparentemente a ideia pode ser utilizar Killian Hayes com a bola, utilizando situações de corta-luz e Cunningham como uma ameaça no catch and shoot, onde ele acerta 43,9% dos arremessos, e atuando como dois teve 44% de aproveitamento na NCAA. Outro ponto a favor de Cunningham foi que ele é o jogador que mais pontuou por posse em isolation (1,06) nessa classe do Draft, tanto que sua comparação com Donci é bem justificável.

Certamente algumas propostas de troca vão surgir pro Pistons, Rockets poderiam propor a segunda escolha, escolhas da troca de Harden e Kevin Porter Jr. Os Cavaliers podem propor a terceira escolha, Collin Sexton e uma pick de primeira rodada.

Por enquanto são apenas especulações, mas eu não vou estranhar se os Pistons apostarem em Jalen Green, pelo fato dele já ter jogado como profissional e já conhecer essa rotina. Temos o exemplo de Doncic que é muito diferente da sua classe de Draft e era profissional desde os 16 anos. Vamos ficar de olho, porque uma surpresa pode surgir