Existem jogadores que são excepcionais, mas um nome me chama muita atenção na liga, na minha opinião este atleta é o melhor companheiro de equipe da história, todas as franquias em que ele joga, ele melhora o rendimento da equipe e de seus colegas de equipe.

Chris Paul é um jogador muito acima da média, com um QI de basquete absurdo, passe e precisão sem precedentes e que torna todos ao seu redor melhores atletas. vou provar isso com alguns números. Analisando primeiramente os números do armador apenas nesses Playoffs, nas dez partidas que disputou distribuiu 87 assistências e apenas 14 turnovers, sendo que nos três primeiros jogos da série contra o Denver tinha média de 11 assistências para cada turnover.

O armador jogou mais tempo na série contra o Denver (35.7), já que estava machucado contra o Lakers e jogou menos minutos (28.3), suas médias aumentaram de 9.2 pontos, 7.7 assistências e 3.5 rebotes para 25.5 pontos, 10.3 assistências e 5 rebotes. O mais incrível é o aproveitamento dos arremessos, 62,7% dos arremessos de quadra, 75% das bolas de três e 100% dos lances-livres.

Analisando mais afundo, trago aqui as médias de seus companheiros na temporada regular de OKC , Houston e Phoenix, antes e depois da chegada de CP3. Analisei as médias de Shai Gilgeous-Alexander (OKC), DeAndre Ayton (PHX), Devin Booker (PHX) e James Harden (HOU), abaixo trago elas:

Shai teve uma temporada de 10.8 pontos, 8.7 arremessos tentados e 47,6% de aproveitamento (2018/19) e na temporada de CP3 em OKC foi para 19 pontos, 14.5 arremessos tentados e 47,1% de aproveitamento. James Harden tinha médias de 30.4 pontos, 20.1 arremessos tentados e 44,9% de aproveitamento, e lado de CP3 as médias foram 36.1 pontos, 24.5 arremessos tentados e 44,2% de aproveitamento. Com Devin Booker e DeAndre Ayton as mudanças são as mesmas, aumentando o número de arremessos por partida e sua eficiência.