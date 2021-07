Cunningham treina com os Pistons

O favorito a primeira escolha do Draft, Cade Cunningham, treinou com o Detroit Pistons ontem como reportou James Edwards III (The Athletic). Obviamente o prospecto deveria visitar apenas os Pistons, já que a equipe de Detroit tem a primeira escolha desse ano.

Entretanto, os Pistons estiveram envolvidos em alguns rumores de que poderiam trocar a escolha para selecionar Jalen Green do Ignite da G League. Mas agora a certeza é que Cunningham será a escolha dos Pistons, quando Troy Weaver falou que a equipe iria estudar todas as possibilidades algumas especulações começaram, mas agora as portas estão fechadas para negociações.

Os Pistons levaram Cunningham para conhecer as instalações, e também a cidade, indo ao jogo dos Tigers contra o Texas Rangers no Comerica Park. Supostamente ele foi visto com o treinador Dwayne Case e o ala Saddiq Bey. O prospecto para primeira escolha é visto com potencial para mudar a franquia, e ele já deixou claro que quer ir para uma equipe que vai priorizar seu desenvolvimento, e nesse ponto os Pistons são o encaixe perfeito. Na temporada passada os Pistons deixaram seus jovens atletas jogarem, e tem a tendência de desenvolver os mesmos, lhes permitindo muito tempo de quadra.

Vamos esperar o dia do Draft, já sabemos que os Pistons gostam de fazer escolhas no mínimo suspeitas.