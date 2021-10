Lives 13 (Edição 2020)

Apesar do estresse que 2020 gerou, especialmente por causa do SARS-CoV-2 e da COVID-19, pode-se dizer que realizamos algumas coisas que não imaginávamos no final de 2019 ou mesmo nos primeiros dias de 2020.

Nossa ação com o Mais Basquete também foi muito diferente. Realizamos uma série de entrevistas, bate-papos que denominamos de Lives13, em alusão ao décimo terceiro aniversário do Blog que criei em 2007 e que já havia gerado a Revista Mais Basquete, o livro Em busca de mais basquete: feedbacks e insights. e a compilação de algumas crônicas que, divertidamente denominamos Calexdoscópio: fragmentos, reflexões e memórias. Os livros foram publicados em parceria com o Centro Esportivo Virtual.

As Lives13, realizadas e gravadas em vídeo, reuniram personalidades do nosso basquete - ex-atletas, técnicos, professores - em torno de debates diversos sobre a modalidade. Nem haviam sido publicados, pois o objetivo era editar com vinhetas e embelezar o início e o final de cada vídeo. Não será feito por diversos motivos e, se não for publicado, perderemos um material magnífico. Então, neste primeiro final de semana de 2021, estamos publicando em nosso canal do Youtube todos os vídeos da Lives13 do jeito que estão e como foram ao ar nas reuniões ocorridas entre maio e setembro de 2020. O importante é o conteúdo das conversas. Esperamos que sejam úteis para todos. Clique na aba LIVES 13 (Youtube do Blog) e veja as temáticas abordadas e os links para assistir as palestras.

Finalizo com meu agradecimento e gratidão pelo compartilhamento do tempo, das experiências e do desejo explicito de todos os palestrantes em contribuir para o crescimento do basquete brasileiro.

Boa diversão!