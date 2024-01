Wembanyama pede passagem

Neste início de temporada tenho observado a habilidade e a agilidade de Victor Wembanyama, jogador do Spurs que completará 20 anos em 4 de janeiro. Wembanyama é uma das mais promissoras estrelas emergentes nos palcos da NBA. Originário de Roanne, França, Wembanyama chamou a atenção desde cedo devido à sua estatura impressionante e habilidades excepcionais no esporte.

Wembanyama começou a se destacar na juventude. Seu talento inato para o jogo e sua notável envergadura o destacaram em competições locais e nacionais desde os primeiros anos de sua carreira. Sua habilidade em bloqueios, arremessos precisos e movimentação ágil na quadra rapidamente o colocaram no radar de olheiros e treinadores.

Com 17 anos assinou com o ASVEL Basket, um dos principais clubes de basquete da França. Rapidamente adaptado ao jogo profissional, sabendo usar sua altura, agilidade e habilidades, teve performances impressionantes na Euroliga que chamaram ainda mais a atenção da comunidade do basquete mundial. Dessa forma, vários clubes, incluindo equipes da NBA, catapultaram sua transição para a liga estadunidense.

Felizmente, o jovem parece ter sido muito bem orientado e parte das habilidades vem de sentar, estudar e focar nos movimentos técnicos de Michael Jordan e Kobe Bryant. Vamos somar horas de aplicabilidade prática para desenvolver a habilidade com a bola, os dribles e os arremessos de longa distância que temos visto e que não são fáceis para jogadores grandes, especialmente com 2,24m.

Não se trata, portanto, de apenas um jogador talentoso, mas uma futura esperança para elevar o status do basquete francês, pois é considerado uma das joias mais brilhantes do basquete francês. Seu histórico de destaque em competições juvenis na França, internacionais com a camisa do selecionado e o início nessa temporada da NBA, são a base para abrir espaços para desfilar seu talento e colocar luz sobre si próprio.

Agora, no San Antonio Spurs, sob a batuta de Greg Popovic, desfila esse talento, com média de 18,3 pontos e apenas em 3 dos 29 jogos disputados marcou abaixo dos dois dígitos (7, 8 e 9 pontos, respectivamente) e em 21 jogos esteve acima de 15 pontos por jogo. Lembremos: é seu primeiro ano de NBA, onde temos muitos jogadores mais velhos que não conseguem médias semelhantes.

Um comentário final: no mundo FIBA, está engasgado com a derrota para os EUA (83 x 81) no Mundial de Basquete de 19 anos, em 2021 – tinha 17 anos. Então, promete vencer os Estados Unidos na final do basketball dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em casa, acredita que sua seleção irá atropelas as demais seleções. Bem, a França tem se destacado positivamente há alguns anos, será que Wembanyama é a peça que falta para a seleção francesa conquistar o ouro olímpico?





